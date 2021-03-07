برلماني: جيل الشباب يتبنى فكرة طفل أو اثنين.. فيديو

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص دائمًا على تحقيق التنمية لمواجهة الزيادة السكانية.





وطالب عصام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد بمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وعمل الأطفال في الصغر، مضيفا «كثرة الأطفال ليست عزوة بل من الممكن أن تتحول إلى نقمة».





وأكد عضو مجلس النواب: «نحتاج إلى ثورة فكرية لتحصين الشباب من الأفكار المغلوطة، ومن بينها مواجهة الزيادة السكانية»، معربًا عن تفاؤله كون الجيل الحالي من الشباب يتبنى فكرة إنجاب طفل أو اثنين فقط.





وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم العديد من الندوات التوعوية في المحافظات.