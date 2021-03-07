الزعيم الروحي للبوذية التبتية يتلقى لقاح كورونا ويحث الجميع على أخذه

تلقى "الدالاي لاما" القائد الروحي الأول لمدرسة جيلوج أو "القبعة الصفراء" للبوذية التبتية ،, جرعته الأولى من لقاح فيروس كورونا في مستشفى بالهند.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، حث الزعيم الروحي التبتي البالغ من العمر 85 عامًا الناس على التقدم والتحلي بالشجاعة والتطعيم،وذلك فور تلقيه لقاح كورونا.

وقال "من أجل منع بعض المشاكل الخطيرة ، فإن هذه الحقن مفيدة للغاية".

وكان تم مراقبة الدالاي لاما لمدة 30 دقيقة بعد تطعيمه بالقاح، وفقًا للدكتور جي دي جوبتا من مستشفى زونال.

تلقى الزعيم الروحي وعشرة أشخاص آخرين يعيشون في منزل الدالاي لاما لقاح جامعة أكسفورد / أسترازينيكا.

وذكر أن الدالاي لاما ولد عام 1935 ، فر من التبت بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني في عام 1959 ، مما جعل دارامشالا في شمال الهند مقرًا له.

لا تعترف الصين بحكومة التبت في المنفى وتتهم الدالاي لاما بالسعي لفصل التبت عن الصين.