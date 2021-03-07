برلماني يطالب بتغليظ عقوبة زواج القاصرات.. فيديو

طالب النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تغليظ عقوبة زواج القاصرات، معقبا: "لا بد من تغليظ عقوبة زواج القاصرات للقضاء على الظاهرة من المنبع".





وأضاف "عصام"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن زواج القاصرات يعتبر انتهاك صريح لحق المرأة في الحياة، لافتا إلى أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة.





وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه يجب التصدي أيضا لظاهرة عمل الأطفال في سن الصغر، متابعا «كثرة الأطفال ليست عزوة بل من الممكن أن تتحول لنقمة».





وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب فرض عقوبة على الآباء في حالة امتناعهم عن تعليم أبناءهم، وعدم دفعهم للعمل في سن الصغر، ومحاربة زواج القاصرات ثقافيا وقانونيا.



