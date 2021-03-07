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أخبار العالم

السودان.. وفاة نائب رئيس مجلس السيادة الأسبق إدريس البنا

الأحد 07/مارس/2021 - 07:37 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
توفي نائب رئيس مجلس السيادة الأسبق في السودان، إدريس البنا، في العاصمة الخرطوم، اليوم عن 95 عاما، حسبما ذكرت شبكة "إرم نيوز". 

وشغل البنا منصب نائب رئيس مجلس السيادة خلال حقبة الديمقراطية الثالثة 1986 – 1989.

وتخرج البنا من كليتي غردون وغولد سميث، ونال درجة الدكتوراة في فلسفة الآثار.

البنا هو عميد أسرة البنا الشهيرة بالعاصمة الوطنية أم درمان، و برز اسمه في تدريس الفنون والرسم، وهو من مؤسسي كلية الخرطوم التطبيقية.

ويعتبر البنا "موسوعة" في الشعر السوداني، وشرع في ترجمته إلى اللغة الإنجليزية منذ وقت مبكر.

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