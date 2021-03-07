خالد الجندي: والله حتى الطلاق الشفوي لم أبتدعه.. فيديو

وأضاف « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، قائلًا: ويقولك أنا أختلف معه كثيرًا أو يتهموننى بأنني أروج لأفكار تخالف الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، دون علم، والله حتى الطلاق الشفوي لم أبتدعه، ولقد جاء به السابقون، وتلاقى حد يقولك هذا رأى شاذ أو غريب، والله هو غريب عليهم هم".









ورصد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، لمن يختلفون معه ويدعون عليه بدون حق، حسب قوله، موضحًا: « إللى يجيب لى فتوى أو رأى لم يقل به عالم أو مخالف للكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة أو مخالف لآراء العلماء »، فهم يسيئون الظن بالناس دون علم، وجهل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم.









وكان في حلقة سابقة ، نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن السلفيين هم أول من أساءوا وتهكموا على سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، منوهًا بأنهم يوهموننا بالدفاع عن السنة .









وأفاد قائلًا: بيوهمونا أنهم بيدافعوا عن سُنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ويزوروا أحاديثه ويقولوا البيت غير المسجل بالشهر العقارى لا تدخله الملائكة، وبيزوروا أحاديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لخدمة مصالحهم وأعراضهم الخبيثة، وهم أبعد ما يكون عن الدين وعن الله.









وتابع: يتطاولون على النبى ويستهزئون بالقرآن الكريم والسنة، ويكذبون على الله ورسوله، ويتطاولون على خصومهم من المشايخ بنسب فتاوى مزورة لهم، ويقول إن الشيخ فلان حلل الخمر والحشيش، بالافتراء والباطل، وهدفهم فقط الإساءة له، وليس لديهم علم او آداب الاختلاف".







