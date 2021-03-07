أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة.. اعرف إجراءات الحكومة لتنمية الاقتصاد ودعم المواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا مع قيادات وزارة المالية؛ لاستعراض أبرز ملامح موازنة العام المالي المقبل والمقرر بدايتها في أول يوليو المقبل، وتركزت مطالب " مدبولي" من الوزارة على تخفيض معدلات العجز وزيادة نسب النمو.



وينشر "صدى البلد" تقريرا حول أهم مرتكزات وملامح الموازنة العامة للسنة المالية القادمة، حيث تسعي الحكومة لتطبيق سياسات اصلاحية واسعة النطاق من بينها دعم أكثر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية لضمان استمرار استدامة الاثار الايجابية لبرنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي بالتوازي مع الاجراءات الخاصة بتدعيم اهداف الأمم المتحدة نحو التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية.







وكشفت تقارير رسمية عن استهداف 5 أهداف تنموية من الموازنة العامة من بينها حماية الأمن القومي وسياسات مصر الخارجية، وثانيها التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي و النهوض بمستويات التشغيل للقضاء علي البطالة و بناء الانسان المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.







تسعى الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة لتطوير برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي لضمان معدلات نمو مرتفعة واحتوائية مستدامة بدعم القطاع الخاص لتحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالاضافة للعمل علي توفير فرص عمل لائقة ومنتجة لتقليص نسب البطالة والعمل علي اتاحة ورفع كفاءة الخدمات الاساسية لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو و زيادة الناتج المحلي .







كما تتضمن اجراءات الموازنة الجديدة العمل علي تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن استقرار مستويات اسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد المصري والعمل علي زيادة الانتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة اندماج الاقتصاد القومي دوليا، وتحقيق استدامة الاتجاه النزولي لمسارات الدين العام نسبة للناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات المقبلة وتقليص اعباء خدمة الدين علي الموازنة، والعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين علي العمل وتذليل العقبات التي تواجههم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستهداف استقرار وشفافية المنظومة الضريبية بالتوازي مع العمل علي توسيع القاعدة الضريبية بما يدعم التنمية الاقتصادية و العمل علي التوجه نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.







وتسعى الموازنة الجديدة للتنسيق مع مؤسسات التقييم والتصنيف الدولية لاظهار الجهود المبذولة لاستمرار تحسين درجة التصنيف والجدارة الائتمانية وتنافسية الاقتصاد القومي في التقارير الدولية.







وأشار التقرير الي انه سيتم العمل علي دعم الإطار المؤسسي وبناء القدرات الاقتصادية ودعم المسار كثيف العمالة من خلال تحقيق فائض أولي يضمن استمرار الاتجاه النزولي لنسبة الدين العام للناتج المحلي بالتزامن مع التطبيق التدريجي لسياسات الحكومة الداعمة لاستقرار الاسعار ونشر جميع البيانات في مواعيد محددة وتطبيق استراتيجية الدين لأجل متوسط وتطبيق استراتيجية الايرادات في المتوسط.







وتسعى الموازنة لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية بقيادة القطاع الخاص من خلال اطلاق حزمة مساندة لتنمية الصادرات بمسارات واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية وبمنتجات ذات قيمة مضافة اعلى و تبني منظومة حديثة واكثر ديناميكية و شفافية لتخصيص الاراضي الصناعية و دعم التنافسية والشفافية والعمل علي تقديم منظومة مبسطة لضرائب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتدعيم استقلالية قدرات جهاز حماية المنافسة واستكمال برنامج الطروحات العامة وتبني نظام مشتريات حديث لضمان القيمة المضافة لما يتم دفعه لدعم المنافسة والتركيز علي ميكنة الخدمات الحكومية ودفع وتحصيل الايرادات الحكومية الكترونيا.