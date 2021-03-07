لتحسين معيشة المواطنين.. أحمد موسى: سيتم رصف الطرق في القرى

أكد الإعلامي أحمد موسي، أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة لتطوير القرى، موضحا أنه سيتم رصفها لخدمة المواطنين من أجل تحسين حياة المواطنين.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "إلقاء القمامة يشوه الشكل العام للقري ويهدم كل الجهود التى تقوم بها الدولة لتطوير القري".





وأردف أحمد موسى "يمكن تشغيل الشباب من خلال شركات لتجميع القمامة بالقرى للمحافظة علي جهود الدولة".





وأكد "لن يجرؤ أحد علي البناء في أراضي زراعية، مردفا "الدولة تنفذ مشروعات قومية في جميع المحافظات لخدمة المواطنين".