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حوادث

زوجها اتهمها بـ الزنا.. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بمعاونة شقيقها وعمها

الأحد 07/مارس/2021 - 08:33 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة أوسيم بحبس ربة منزل متهمة بقتل طفلتها بأوسيم وإلقاءها بترعة المريوطية، بمعاونة شقيقها وعمها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة 


كشفت التحقيقات أن الأم "عديلة. م" بعد خنقها للطفله وضعتها في جوال واتجهت بها لترعة المريوطية بالهرم، وربطت الجوال بحجر، وقامت بإلقاءه في الترعة.

واعترفت المتهمة أن عمها "عبد المنجي" هو الذي خطط للواقعة، ونفذت المخطط لإخفاء معالم جريمتهم وعدم فضح أمرها بواقعة الزنا 

وأضافت : أن زوجها " أحمد.ع" حرر لها محضرًا قبل أسبوع من الواقعة، يتهمها بالزنا وأن الطفلة "مودة" التي تبلغ من العمر سنة ونصف لم تكن نجلته، بعد عمل تحليل الDNA، وأنكرت المتهمة خلال التحقيقات، بإنها قتلت الطفلة، مشيرة أن وقت ارتكاب الواقعة كانت في الشهر العقاري.
 

تلقي الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من النيابة العامة مفادها قيام أحد الأشخاص "عامل" بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا وأنه قام بعمل تحاليل أثبتت بأن الطفلة ليست ابنته وبمواجهته لزوجته أقرت بوجود علاقة عاطفية مع احد الاشخاص نتج عنها الطفلة؛ وتهديد المتهمة له بقتل الطفلة والصاق الجريمة به؛ وعند محاولة الزوجة تحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيها بقتل الطفلة تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمة.

وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتخلص من الطفلة والقاءها في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم بمساعدة شقيقها وعمها وتم انتشال جثة الطفلة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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