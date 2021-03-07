الديهي يلوم إمام مسجد سقارة: ليه مقولتش للناس النظافة من الإيمان.. فيديو





وتابع الديهى خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر "تن" قائلا: "محدش من شباب القرية لاحظ شكل الترعة وراح بلغ طبعا مفيش".





وأضاف الديهي: "طب أمام مسجد قرية ترعة سقارة محسش أنه فيه غلط وطلع قال للناس النظافة من الايمان"، رجال الصحة والبيئة والرى والمحليات محدش اتحرك".





وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، أصدر توجيهات بتدخل الأجهزة المعنية في الوزارة وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخلفات.





وناشدت وزارة الموارد المائية والرى، المواطنين بالحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من كافة اشكال التلوث والحفاظ على كافة الترع التي تم الانتهاء من تأهيلها لضمان قدرة الترع على توصيل المياه لكافة المنتفعين عليها، إضافة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للترع التي تم تأهيلها.

وجه الإعلامى نشأت الديهى بعض اللوم والعتاب لأهالى قرية سقارة بعد إلقاء القمامة فى الترعة بعد تبطينها.