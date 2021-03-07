الضرائب: 126 جنيها ضريبة عقارية في حالة امتلاك وحدة ثانية

قال أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن 31 مارس سيكون آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونيا.









وتابع فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" من حق المواطن تقديم الإقرارات الضريبية في أى مأمورية لكل من يملك وحدة سكنية او عقارا".









وأردف متحدث الضرائب:" تم إطلاق منصة رقمية لتقديم الإقرارات الضربية، موضحا:" الوحدة السكنية الاولى للمواطن لو قيمتها أقل من 2 مليون جنيه يعفى من الضريبة أما إذا عادلت 2 مليون جنيه يسدد 120 جنيها"..









وأضاف :" في حالة امتلاك المواطن لوحدة سكنية ثانية سيدفع عليها ضرائب 126 جنيها سنويا تقسم على قسطين".









وأوضح:" لو الوحدة قيمتها 3 ملايين جنيه وهي مسكن خاص يسدد 1380 جنيها، مردفا:" في حالة امتلاك المواطن لعقار قيمته 5 ملايين جنيه يدفع ضريبة قيمتها 3900جنيه".









وأكمل:" مصلحة الضرائب تأخذ بمتوسط الإسكان في كل مكان، مضيفا:" في حالة امتلاك المواطن لعقار قيمته 9 ملايين جنيه يسدد ضريبة عقارية قيمتها 8940 جنيها".



