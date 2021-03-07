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توك شو

هل الجراجات مطالبة بسداد قيمة الضريبة العقارية؟.. مصلحة الضرائب توضح

الأحد 07/مارس/2021 - 08:30 م
الجراجات
الجراجات
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حمزة شعيب
قال أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية،  إن 31 مارس سيكون آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونيا.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الارض الفضاء المستغلة جراج في حكم العقار الخاضع للضرائب العقارية".

اردف متحدث الضرائب:" تم إطلاق منصة رقمية لتقديم الإقرارات الضربية، موضحا:" الوحدة السكنية الاولي للمواطن لو قيمتها أقل من 2 مليون جنيه يعفي من الضريبة أما إذا عادلت 2 مليون جنيه يسدد 120 جنيه"..

وأضاف :" في حالة إمتلاك المواطن لوحدة سكنية ثانية سيدفع عليها ضرائب 126 جنيه سنويا تقسم علي قسطين".

واوضح:" لو الوحدة قيمتها 3 مليون جنيه وهي مسكن خاص يسدد 1380 جنيه، مردفا:" في حالة إمتلاك المواطن لعقارقيمته 5 ملايين جنيه يدفع ضريبة قيمتها 3900جنيه".

وأكمل:" مصلحة الضرائب تأخذ بمتوسط الأسكان في كل مكان، مضيفا:" في حالة  إمتلاك المواطن لعقار قيمته 9 ملايين جنيه يسدد ضريبة عقارية قيمتها 8940 جنيها".
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