ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الضرائب: إعفاء العقارات المتعلقة بالأنشطة السياحية لمدة عام

الأحد 07/مارس/2021 - 08:30 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
Advertisements
حمزة شعيب
أكد أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم إعفاء العقارات المتعلقة بالإنشطة السياحية لمدة عام كامل من الضريبة العقارية.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الارض الفضاء المستغلة جراج في حكم العقار الخاضع للضرائب العقارية".

اردف متحدث الضرائب:" تم إطلاق منصة رقمية لتقديم الإقرارات الضربية، موضحا:" الوحدة السكنية الاولي للمواطن لو قيمتها أقل من 2 مليون جنيه يعفي من الضريبة أما إذا عادلت 2 مليون جنيه يسدد 120 جنيه"..

وأضاف :" في حالة إمتلاك المواطن لوحدة سكنية ثانية سيدفع عليها ضرائب 126 جنيه سنويا تقسم علي قسطين".

واوضح:" لو الوحدة قيمتها 3 مليون جنيه وهي مسكن خاص يسدد 1380 جنيه، مردفا:" في حالة إمتلاك المواطن لعقارقيمته 5 ملايين جنيه يدفع ضريبة قيمتها 3900جنيه".

وأكمل:" مصلحة الضرائب تأخذ بمتوسط الأسكان في كل مكان، مضيفا:" في حالة  إمتلاك المواطن لعقار قيمته 9 ملايين جنيه يسدد ضريبة عقارية قيمتها 8940 جنيها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طرق التظلم من الضريبة العقارية

عضو لجنة الخطة بمجلس النواب تكشف عن مناطق معفاة من ضريبة التصرفات العقارية

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

الضرائب العقارية: نهاية مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

المالية: آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية 31 مارس.. السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى.. والضريبة تبدأ من 120 جنيها فقط سنويا

ترشيحاتنا

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بكورونا .. وحقيقة عودة حنان ترك للتمثيل

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بطنطا

قلب مفتوح.. عملية جراحية عاجلة لـ رضا عبدالعال خلال ساعات

من مؤيدي 30 يونيو.. أحمد موسى يعرض مشكلات أهالي المرج بعد إزالة منازلهم ..فيديو

بعد دبي والبحرين.. تحرك عاجل من الكويت لمنع تقديم المشروبات في "مراضع" الأطفال

هل المستأجر مطالب بسداد الضريبة العقارية؟.. الضرائب تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور

فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها