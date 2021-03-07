محافظ بني سويف يعقد اجتماعا تنسيقيا استعدادا لإقامة معارض "أهلًا رمضان"

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا، ضمن خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع احتفالات بني سويف بعيدها القومي "مارس 2021"، بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى التموين والغرفة التجارية والزراعة والطب البيطري والمواقف ومباحث التموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة.





وناقش المحافظ الخطوات المبدئية لإقامة معرض" أهلا رمضان"على مساحة 800 م خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، بجانب إقامة معارض مماثلة بباقى مراكز المدن،لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك، حيث يشارك في إقامة وتنظيم تلك المعارض الغرفة التجارية والتموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية والمصرية لتجارة الجملة، وتحت إشراف بيطري وصحى.

إقرا ايضا :





وصرح المحافظ بأن المعارض المزمع إقامتها، ستتضمن جميع السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مناسبة عن مثيلتها في الأسواق، وذلك بالتوازي مع خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة، وتتركز على التوسع في إقامة منافذ لبيع السلع الثابتة والمتنقلة، وذلك من خلال 148 منفذا تابعًا لمشروع "جمعيتي"، و21 منفذ بيع متنقل تابع للقوات المسلحة، و4 هايبرات بمدن: بني سويف، الفشن الواسطى واهناسيا، وذلك بهدف إتاحة السلع بأسعار مخفضة لجمهور المواطنين .





وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض،والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة المعارض، فضلًا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة، بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات .





من جانبه أوضح السكرتير العام أنه"تنفيذًا لتوجيهات المحافظ تم الاتفاق على توزيع المهام على الجهات المشاركة لإقامة المعارض وتجهيزها من حيث الباكيات والفراشة والإنارة وتقسيمها للعارضين، وتوصيل المرافق الأساسية ، مؤكدا على وجود تنسيق كبير مع المحافظة ورؤساء المدن لتوفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، ومراجعة اشتراطات الأمن والسلامة تحت إشراف الحماية المدنية.