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رياضة

الشارقة يهدر فرصة تشديد الخناق على الجزيرة في الدوري الإماراتي

الأحد 07/مارس/2021 - 08:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
أضاع الشارقة فرصة تشديد الخناق على الجزيرة في سباق المنافسة على لقب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعدما خسر 1 / 2 أمام مضيفه النصر اليوم الأحد في ختام المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وتجمد رصيد الشارقة، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، عند 37 نقطة في المركز الثالث، ليظل مبتعدا بفارق أربع نقاط خلف الجزيرة (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد النصر، الذي حافظ على صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، إلى 36 نقطة في المركز الرابع، ليدخل ضمن الفرق المتنافسة على الصدارة.

وافتتح سيباستيان تاجليابو التسجيل للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، غير أن سيف ناصر راشد أحرز هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 60.

وعاد  تاجليابو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 64، ليقود فريقه نحو حصد النقاط الثلاث ويعمق جراح الشارقة، الذي اكتفى بالحصول على نقطتين فقط في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة.
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