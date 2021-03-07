طارق الشناوي يكشف ملامح مسلسلات رمضان المقبل .. فيديو

قال طارق الشناوي الناقد الفني ، المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان المقبل متنوعة جدا لافتا أن مسلسلات يحيي الفخراني منذ 30 عام ونحن نعتاد عليها وقد حرمنا منها لمدة عامين وها هي تعود رمضان المقبل .





وأضاف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم" المذاع علي قناه " الحياه " : معظم الممثلين المتواجدين في مسلسلات رمضان القادم كانت غائبة عن الشاشة وعادت الأن مؤكدا هؤلاء الممثلين أصحاب أعمال قيمة ولهم حضور لدي المشاهدين .





، الفنان مكي موهبة فنية كبيرة ولدية العديد من الألوان الدرامية ولا يقتصر ظهوره علي الكوميديا فقط . وأوضح طارق الشناوي الألوانظهوره





وتابع مسلسلات رمضان المقبل يقدمها نجوم كبار ولهم باع كبير في السينما وفي الدراما التليفزيونية وأفكار المسلسلات التي ستعرض خارج الصندوق .



