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توك شو

طارق الشناوي يكشف ملامح مسلسلات رمضان المقبل .. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 08:46 م
مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
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إبراهيم القادري
قال طارق الشناوي الناقد الفني ، المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان المقبل متنوعة جدا لافتا أن مسلسلات يحيي الفخراني منذ 30 عام ونحن نعتاد عليها وقد حرمنا منها لمدة عامين وها هي تعود رمضان المقبل .

وأضاف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم" المذاع علي قناه " الحياه " : معظم الممثلين المتواجدين في مسلسلات رمضان القادم كانت غائبة عن الشاشة وعادت الأن مؤكدا هؤلاء الممثلين أصحاب أعمال قيمة ولهم حضور لدي المشاهدين .

وأوضح طارق الشناوي ، الفنان مكي موهبة فنية كبيرة ولدية العديد من الألوان الدرامية  ولا يقتصر ظهوره علي الكوميديا فقط .

وتابع مسلسلات رمضان المقبل يقدمها نجوم كبار ولهم باع كبير في السينما وفي الدراما التليفزيونية وأفكار المسلسلات التي ستعرض خارج الصندوق .

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