معركة كلامية بين إستراليا ونيوزيلندا.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد موسي، علاقة تركيا بتنظيم داعش الإرهابي وحقيقة تواجدهم في سوريا وليبيا.





وقال موسي خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"البرلمان النيوزيلاندي أصدر قانون يسقط الجنسية عن المتهمين في اعمال إرهابية".





وروي تفاصيل المعركة الكلامية بين إستراليا ونيوزيلندا بسبب سيدة نيوزيلندا تنتنمي لتنظيم داعش وعاشت 20 عامًا بإستراليا.





وقال موسي:" نيوزيلندا أعلنت إسقاط الجنسية عن الإرهابية، مردفا:" فرنسا تقرر إسقاط الجنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية، وبعض الدول الإروبية تحذو حذوهم".