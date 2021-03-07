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معركة كلامية بين إستراليا ونيوزيلندا.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 09:09 م
احمد موسي
احمد موسي
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسي، علاقة تركيا بتنظيم داعش الإرهابي وحقيقة تواجدهم في سوريا وليبيا.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"البرلمان النيوزيلاندي أصدر قانون يسقط الجنسية عن المتهمين في اعمال إرهابية".

وروي تفاصيل المعركة الكلامية بين إستراليا ونيوزيلندا بسبب سيدة نيوزيلندا تنتنمي لتنظيم داعش وعاشت 20 عامًا بإستراليا.

وقال موسي:" نيوزيلندا أعلنت إسقاط الجنسية عن الإرهابية، مردفا:" فرنسا تقرر إسقاط الجنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية، وبعض الدول الإروبية تحذو حذوهم".
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