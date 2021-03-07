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فن

رضا إدريس لـ صدى البلد: الاختيار 2 يكتب نهاية خفافيش الظلام.. ويكشف عن أبطال بالقوات المسلحة والشرطة

الأحد 07/مارس/2021 - 09:05 م
رضا ادريس
رضا ادريس
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أحمد إبراهيم
قال الفنان رضا ادريس ان الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" يكشف كثيرا من الحقائق حول الارهاب والجماعات الارهابية ويكتب كلمة النهاية بالنسبة لهم. 


وأضاف رضا: كما يكشف الجزء الثانى من الاختيار عن حقيقة الجماعات الاسلامية وأيضا عن أبطال حقيقيين سواء من القوات المسلحة او الشرطة ويوجه رسالة الى كل من تسول له نفسه ان يعبث بهذا الوطن ويؤكد انه محمي من الله أولا ثم من رجاله الابطال الذين يضحون من اجل بلدهم. 


وأوضح رضا أنه شاهد الجزء الاول من المسلسل بعيدا عن فكرة مشاركته فى الجزء الثانى ووجد انه ملحمة وطنية حقيقية والمشاركة فى مثل هذه الاعمال تعنى الكثير لدى الممثل. 


وأشار رضا الى ان الجزء الاول ساهم فى التفاف الجمهور حوله وكشف كثيرا من الخبايا التى لم يكن يعلم عنها المواطن البسيط شيئا والجزء الثانى يضع كلمة النهاية لخفافيش الظلام.     
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