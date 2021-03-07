الأهلي يحتفل بعيد ميلاد طاهر محمد طاهر.. شاهد

قدم النادي الأهلي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تهنئة خاصة للاعب طاهر محمد طاهر، بمناسبة عيد ميلاده ال24.

وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورة له بقميص النادي، وكتبت: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا طاهر محمد طاهر، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

وتفاعل معها عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء، متمنين له عام سعيد مليء بالبطولات مع النادي الأهلي، ومنتخبنا الوطني.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي في مباراة مقرر لها موعد الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الإسكندرية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق على ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.