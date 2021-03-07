أمريكا تحذر رعايها في السعودية من هجمات صاروخية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية نصحت رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية بعد تقارير عن احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات في الظهران والدمام والخُبر.









يأتي ذلك بعدما نقلت "رويترز" عن مصادر أهلية بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق السعودية في ظل تصعيد عسكري حاد بين المملكة ومليشيات الحوثي في اليمن.









وظهر اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.









وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.







