السعودية.. التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين.. الميليشيات الانقلابية تستمر في قصف المدنيين داخل أراضي المملكة.. وإسرائيل تحذر إيران بقاذفات B52 الأمريكية

رغم العقوبات الأمريكية.. الحوثيون يصعدون هجماتهم ضد السعودية

التحالف العربي يعلن شن عملية عسكرية لضرب معاقل الحوثي في اليمن

البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية تحذر رعاياها من احتمال هجمات صاروخية.. وانفجار يضرب الظهران شرق المملكة









استمر تصعيد مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، عبر شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها في جنوب المملكة.





وفي الوقت الذي أعلنت فيه البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية أنها حذرت رعاياها من احتمال هجمات صاروخية، أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية استنادا إلى مصادر أهلية بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق السعودية.





وظهر اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.





وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.





ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران، بينها 5 طائرات على الأقل أطلقت باتجاه السعودية.





وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الطائرات المسيرة كانت تستهدف مناطق مدنية.





ويوم السبت، قال التحالف إنه اعترض 7 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة أطلقت صوب خميس مشيط، وطائرة أخرى مسيرة أطلقت صوب جازان. وتقع المدينتان في جنوب السعودية.





وصعدت ميليشيات الحوثي في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها في جنوب المملكة.





في الوقت نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليو، صورًا لطائراته المصاحبة للقاذفات الأمريكية في الأجواء الإسرائيلية، حيث رافقت طائرات مقاتلة من طراز F-15 اذفتين أمريكيتين من طراز B-52 فوق سماء إسرائيل.





وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الرحلة تعتبر بمثابة رسالة ردع لإيران، وتأتي تعزيزا للتعاون الاستراتيجي مع القوات الأمريكية، والذي يعتبر حجر الزاوية في الحفاظ على أمن وأجواء إسرائيل والشرق الأوسط.





ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدات على تويتر، صورا وفيديو تظهر الطائرات الإسرائيلية برفقة القاذفات الأمريكية





وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية، التي تملك قواعد عسكرية لها في منطقة الشرق الأوسط، بيانا بشأن وصول القاذفتين الأمريكيتين إلى المنطقة، وقالت: "قامت قاذفتان من طراز B-52 برحلة دورية في الشرق الأوسط لطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها العسكريين أنها ملتزمة بأمن المنطقة".





وأضافت أن "القوات الجوية الأمريكية تقوم بنقل طائراتها وأفرادها إلى المنطقة الواقعة تحت مسؤولية القيادة المركزية، بما يتناسب مع متطلبات المهمات المعروضة عليها، وللتدريب مع الشركاء الإقليميين".





وكان القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكنزي، قد قال سابقا: إن "القاذفات الأمريكية B52 ذات المظهر الخطير، يمكنها حمل أسلحة تقليدية ونووية".





وتعتبر القاذفة الأمريكية من B52 القاذفة الرئيسية للولايات المتحدة، ويصل مدى طيرانها إلى أكثر من 14 ألف كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود في الجو، وتبلغ قدرتها الاستيعابية 32 طنا. وتحوي أنظمة مضادة للطائرات في الخلف، وهي قادرة على حمل صواريخ كروز وأسلحة نووية.





والثلاثاء الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قياديين حوثيين بسبب الهجمات المتواصلة للجماعة على السعودية.





وجاء في إعلان الخزانة: "إن منصور السعدي وأحمد الحمزي مسؤولان عن تنظيم هجمات من جانب الحوثيين تضرر بفعلها اليمنيون الأبرياء والدول المحاذية للحدود والناقلات التجارية في المياه الدولية".





وأضافت الوزارة الأمريكية قائلة: "هذه الممارسات، والتي نُفذت بهدف دعم أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، أشعلت الصراع اليمني وهجرت أكثر من مليون شخص ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة".





وأدرج اسما القياديين الحوثيين تحت الأمر التنفيذي رقم 13611، وهو أمر يهدف إلى حظر ممتلكات أشخاص ارتكبوا ممارسات مهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.



