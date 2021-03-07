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توك شو

داعية: قاطع الرحم ملعون ولن يدخل الجنة ..فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 09:00 م
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد العليمي، الداعية الإسلامي، إن قاطع الرحم ملعون، وهذا ما أخبر به القرآن الكريم في قوله تعالى: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ".

وتابع "العليمي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، الأحد، أن الشخص الذي لا يصل رحمه لن يدخل الجنة، وهذا ما أخبر به النبي في قوله: " َلا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِع"، مشددًا على ضرورة البعد عن أي مشاكل قد تؤدي إلى قطع الرحم بسبب المشاكل التي قد تحدث بين أولاد الأشقاء، والتعامل مع هذه المشاكل بحكمة، لأنها قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن أي شخص يريد أن يصل رحمه، وغير قادر، عليه أن يتواصل مع وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف على رقم 19906، وستقوم الوحدة بالعمل على رأب الصدع بين أبناء الأسرة الواحدة. 
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