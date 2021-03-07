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ديني

بمرتبة الشرف الأولى.. أزهري يحصل على الدكتوراه في تحديات وكالات الأنباء.. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 09:02 م
أزهري يحصل على الدكتوراه
أزهري يحصل على الدكتوراه في تحديات وكالات الأنباء
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محمد شحتة
حصل الباحث محمد مهني البحراوي، المدرس المساعد بكلية الإعلام، جامعة الأزهر، على درجة الدكتوراه في الصحافة والنشر، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع عن دراسته بعنوان: تأثير التحديات التي تواجه وكالات الأنباء على مضامينها الإخبارية واتجاهات الصحفيين نحوها – دراسة تطبيقية.

وطُبقت الدراسة على 120 صحفيًا في خمس وكالات هي: أنباء الشرق الأوسط، والاسيوشيدبرس، والألمانية، والتونسية، والسعودية، كما أجرى الباحث دراسة تحليلية لمواقع تلك الوكالات، إضافة إلى دراسة ميدانية على 150 صحفيًا بصحيفة الأهرام، واليوم السابع، والوفد. 

وتوصلت الدراسة إلى أن المناخ السياسي الذي تعمل فيه الوكالة يأتي في مقدمة التحديات، وأن الوكالات تسعى جاهدة للتنويع من مصادر دخلها حتى تضمن البقاء وتواجه الأزمات الاقتصادية التي تواجهها.

كما كشفت الدراسة أن المضمون المقدم من الوكالات يؤثر في اتجاه الصحف نحو الأحداث، وأن قضايا الأمن والإرهاب ثم القضايا الاقتصادية جاءتا في المرتبة الأولى من بين المجالات التي تفضل الصحف الحصول عليها من الوكالات، وأوصت الدراسة بضرورة رصد التحديات التي تواجه الوكالات والعمل على إيجاد حلول لها، وخاصة التحديات التي تواجه الوكالة الوطنية.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من د/ رضا عبد الواجد أمين، أستاذ الصحافة والنشر، ووكيل كلية الإعلام، جامعة الأزهر، ود/ شريف درويش اللبان، أستاذ ورئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، ود/ محمد وهدان، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر.
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