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توك شو

داعية: الشخص الذي يصل رحمه يزيد رزقه ويطول عمره

الأحد 07/مارس/2021 - 09:02 م
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد العليمي، الداعية الإسلامي، إن المجتمع المصري معروف دائمًا بصلة الرحم، وهذا الامر غير قاصر على الأب أو الأم أو الخالات والأعمام ، ولكن على أيضًا على الجار.

وتابع "العليمي"، خلال  حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن صلة الرحم واجبة شرعًا، لافتًا إلى أن الشخص الذي يصل رحمه يصاب بزيادة في الرزق وطول العمر، وهذا واضح في  قول الرسول: "من أحبَّ أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثَره، فليَصِلْ رحمه".

ولفت الداعية الإسلامي، إلى أن الزيادة في العمر لا تعني الزيادة في العمر بالشكل المتعارف، ولكن في بركة العمر، معقبا: "بركة العمر ليست في طولة المدة، ولكن في الإنجازات التي تتحقق في العمر".
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