داعية: الشخص الذي يصل رحمه يزيد رزقه ويطول عمره

قال الدكتور محمد العليمي، الداعية الإسلامي، إن المجتمع المصري معروف دائمًا بصلة الرحم، وهذا الامر غير قاصر على الأب أو الأم أو الخالات والأعمام ، ولكن على أيضًا على الجار.





وتابع "العليمي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن صلة الرحم واجبة شرعًا، لافتًا إلى أن الشخص الذي يصل رحمه يصاب بزيادة في الرزق وطول العمر، وهذا واضح في قول الرسول: "من أحبَّ أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثَره، فليَصِلْ رحمه".



