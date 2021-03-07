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تعليم

ما هي العقوبات المنتظرة للطالب في حالة الغش.. عميد علوم يجيب

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ان امتحانات الفصل الدراسي الاول يسير بصورة طبيعة دون اي معوقات مشيرا الي لم يتم الاشتباه بالاصابة بكورونا خلال فترة الامتحانات الماضية .

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس فى تصريحات لصدي البلد  إن الكلية ملتزمة بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، من حيث اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية .


وأشار عميد كلية العلوم انه يمكن لجميع الطلاب معرفة اماكن الجلوس واماكن الامتحانات من خلال الموقع الرسمي للكلية .

وأضاف الدكتور محمد أن الكلية تطبق عقوبات فورية في حال ثبوت الطالب انه يحمل أي وسيلة الكترونية قد تساعده علي الغش حتي اذا كانت مغلقة تماما يحرم من المادة اما في حالة ثبوت الغش من خلال اي وسيلة الكترونية او ورقية يتم تحويلة الي مجلس التأديب وهو ما يقرر العقوبة منوها ان العقوبة تصل الي الحرمان من الفصل الدراسي  .

وأكد عميد كلية العلوم انه من شروط دخول الطالب اللجنة توافر اثبات شخصية للطالب حتي يسمح  له بالدخول الي لجنة الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة مشيرا الي انه لن يسمح للطالب دخول اللجنة بعد 15 دقيقة 
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