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توك شو

الباز يطالب بإسقاط الجنسية عن الإخوان "مزدوجي الجنسية"

الأحد 07/مارس/2021 - 09:12 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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قسم التوك شو
دعا الإعلامي محمد الباز، لسن قانون في مجلس النواب يقضي بسحب الجنسية المصرية من المواطن مزودج الجنسية، الذي ارتكب أعمال عنف أو انخرط في تنظيم إرهابي.

وقال "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن المواطن الذي يخرج على قنوات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وينشر الشائعات، ويضرب في البلد بالباطل أخطر من الإرهابي الذي يحمل السلاح.

وأضاف "الباز"، أن هناك "خناقة" بين أستراليا ونيوزلندا الآن بسبب إسقاط أستراليا الجنسية عن مواطنة انضمت لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وتابع: "سيدة عندها 26 سنة كانت موجودة في سوريا، وانضمت لداعش ومعاها طفلين، وكانت هربانة من سوريا لتركيا وتم ضبطها، وعند القبض عليها وتم اكتشاف أنها تحمل الجنسية الأسترالية والنيوزلندية.. أستراليا سارعت وأسقطت الجنسية عن المواطنة، لأن هناك قانون في أستراليا يقر بسحب الجنسية عن المواطن مزدوج الجنسية، الذي ينضم لجماعة إرهابية".
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