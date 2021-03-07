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أخبار البلد

الإرهابي معتز مطر يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:10 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

أعلن الإعلامي معتز مطر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة تويتر، خبر اصابته بفيروس كورونا.

 

وغرد قائلا: "بعتذر لحضراتكم مجددًا على الظهور في مع_معتز الليلة ولعدة ليالي مقبلة .. اجريت فحص كورونا اليوم والنتيجة " ايجابية " والحمد لله كثيرًا .. لا تنسونا من صالح دعائكم ونلتقي على خير قريبا ً بإذن الله".

 

ويظهر الإعلامي معتز مطر على قناة الشرق الاخوانية، والتي تبث من تركيا، برنامجه "مع معتز".

 

وغرد له أيمن نور المسؤول عن قناة الشرق الاخوانية، متمنيا له الشفاء العاجل، قائلا: "خالص التمنيات للزميل معتز مطر بالشفاء العاجل".

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