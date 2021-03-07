بنك السويس: 10 ملايين فني يعملون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو

قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن القانون يحدد ويوضح واجبات وحقوق كل مواطن وأيضا واجبات وحقوق الحكومة تجاه القطاعات.





وأضاف "عبدالعال"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية لجميع الدول، وتساهم في تحسين القوة التنافسية للمنتجات المصرية.





أوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن هناك ما يقرب من 10 ملايين عامل وفني يعملون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.





وأشار عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد علي توفير وزيادة فرص التشغيل، موضحا أن زيادة فرص التشغيل يزيد من قيمة الدخل الإجمالي.