ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنك السويس: 10 ملايين فني يعملون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 09:15 م
بنك قناة السويس
بنك قناة السويس
Advertisements
محمد القاضي
قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن القانون يحدد ويوضح واجبات وحقوق كل مواطن وأيضا واجبات وحقوق الحكومة تجاه القطاعات.

وأضاف "عبدالعال"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية لجميع الدول، وتساهم في تحسين القوة التنافسية للمنتجات المصرية. 

أوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن هناك ما يقرب من 10 ملايين عامل وفني يعملون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأشار عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد علي توفير وزيادة فرص التشغيل، موضحا أن زيادة فرص التشغيل يزيد من قيمة الدخل الإجمالي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

425 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الشركات المتضررة من كورونا

أمين مسعود: نؤيد تقديم 425 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

طارق شاش: المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر 77% من فرص العمل

د. شيماء القصاص تكتب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية المستدامة

دمج في الاقتصاد الرسمي.. رئيس بنك مصر يكشف أهمية دعم المشروعات الصغيرة

ترشيحاتنا

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

المهندس عمر يخطف قلب الدكتورة ريم فى مسجد الشرطة

رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

النمسا توقف تطعيمات لقاح كورونا بعد وفاة سيدة ومضاعفات لأخرى

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

لتحديد المشاركة فى التدريبات.. نجم الزمالك يخضع لكشف طبي غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور