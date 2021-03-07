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منظومة الشكاوى: نرصد 91 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال شهر فبراير

الأحد 07/مارس/2021 - 09:30 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، إن هناك إستجابة من الحكومة لمشاكل المواطنين علي مستوي الجمهورية.

وتابع الرفاعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" إستجابة الحكومة لكل مشاكل المواطنين دليل ثمرة إستقرار الدولة المصرية، لافتا إلي أن الدولة تنفذ مبادرات مختلفة تهدف إلي تحسين حياة المواطنين".

وأردف:" منظومة الشكاوي إستقبلت ورصدت 91 الف شكوي وطلب إستغاثة خلال شهر فبراير فقط، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من فحص ومراجعة 85 الف شكوي وطلب.

وأوضح:" 10وزرات إختصت بإستقبال والتعامل مع 67% من إجمالي الشكاوي خلال شهر، مضيفا:" إختصت 9 محافظات بنسبة 15% من إجمالي الشكاوي والطلبات الموجهة للجهات.

وأكمل:" هناك تعاون كبير بين منظومة الشكاوي ووزارة الصحة، منوها بأن هناك تراجع ملحوظ لعدد الشكاوي الواردة للشهر الثاني علي التوالي ليصل إلي 860 شكوي بشأن فيروس كورونا.

وأشار إلي أن رئيس الوزراء وجه بسرعة الإستجابة للشكاوي وحل المشكلات الخاصة بكل المواطنين.
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