هشام الهلباوى: 160 مليار جنيه تكلفة تطوير المرحلة الأولى من الريف.. فيديو

قال "الهلباوي"، في تصريحات ببرنامج "مساء دى أم سى " المذاع عبر قناة "دي إم سي"، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بال تدقيق في بيانات مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف تدقيق البيانات يعنى معرفة كل المعلومات للخطط التنفيذية، لضمان جودة الخدمات، الصحية والتعليمية.





وزف المشرف العام على تطوير الريف، بشرى إلى أهالي الريف بشأن النموذج الهندسي الجديد لتطوير الريف خاصة المنازل، معقبا "المرحلة الأولى من حياة كريمة كان فيه تطوير للمنازل بأسقف من الخشب".



