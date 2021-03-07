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هشام الهلباوى: 160 مليار جنيه تكلفة تطوير المرحلة الأولى من الريف.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف هشام الهلباوي، المشرف العام على تطوير الريف المصري، أن الـ 51 مركزا الذين تم اختيارهم ضمن المرحلة الأولى من تطوير الريف هى الأكثر احتياجا للتطوير، بتكلفة 160 مليار جنيه.

قال "الهلباوي"، في تصريحات ببرنامج "مساء دى أم سى " المذاع عبر قناة "دي إم سي"،عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالتدقيق في بيانات مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف تدقيق البيانات يعنى معرفة كل المعلومات للخطط التنفيذية، لضمان جودة الخدمات، الصحية والتعليمية.

وزف المشرف العام على تطوير الريف، بشرى إلى أهالي الريف بشأن النموذج الهندسي الجديد لتطوير الريف خاصة المنازل، معقبا "المرحلة الأولى من حياة كريمة كان فيه تطوير للمنازل بأسقف من الخشب".

وتابع "توجيهات الرئيس السيسى الجديدة للنموذج الهندسى للمنازل، هو أن تكون أسقف المنازل خرسانية بدلا من الخشب، بحيث تستوعب إدوارا أخرى إضافة إلى بناء منازل من 3 طوابق يجاورها حظائر الماشية للتوفير على الفلاحين".

وأوضح هشام الهلباوى المشرف العام على تطوير الريف المصرى، أن النموذج الهندسى الجديد سيطبق فى المرحلة المقبلة من حياة كريمة.
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