هندسة القاهرة: إقبال كبير من الطلاب على الامتحانات.. ولم نرصد أي مشكلات

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، إن طلبات الأعذار المقدمة من جانب الطلاب في الامتحانات تمثل نسبة ضئيلة جدًا .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات الأعذار لا يتجاوز عددهم 25 طالبا ، لافتًا إلى أن هذا العدد صغير جدًا مقارنة بعدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات ، والذين بلغ عددهم حوالي 8 آلاف طالب وطالبة .





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وأضاف "عبد الفتاح" إن هناك إقبالا كبيرا من جانب الطلاب على الامتحانات ، مع وجود وعي كبير بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .





كما أنه لم يتم رصد أي مخالفة لهذه الإجراءات من جانب الكلية ، مع وجود متابعة دورية ومستمرة للتأكد من التزام جميع الطلاب بتطبيقها ، وعمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية ومستمرة لقاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب .





ونوه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية قد قامت بعمل عيادة طبية إضافية ، تحسبًا لأي ظروف صحية طارئة ، مع المتابعة المستمرة للطلاب وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية قبل الدخول لمقر الكلية .





ويتم منع أي طالب من دخول الكلية دون ارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع أي تجمعات بينهم .