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أستاذ اقتصاد: مبادرة تطوير قرى الريف تتصدر أولويات الحكومة.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 09:33 م
الدكتور مصطفي بدرة
الدكتور مصطفي بدرة
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محمد القاضي
قال الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الخدمات التي تقدمها الحكومة تأتي بناء علي الخطة التي تضعها الدولة للاستفادة منها من أجل المواطن ورفع مستوي معيشة المواطنين.

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن مبادرة تطوير قري الريف المصري تتصدر أولويات الحكومة، موضحا أنه سوف يتم الصرف بكثافة لتحسين القري في موازنة العام المالي الجديد 2021 - 2022.

 وأوضح أنه هناك توجيه من الرئيس السيسي، وهو زيادة المشروعات القومية من أجل أن يشعر المواطن بالتحسن في الخدمات، مثل الاهتمام بوسائل النقل وتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين، وكذلك الاهتمام بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي وعلى رأسها مبادرة تطوير قوى الريف المصري.
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