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وزير الاتصالات: سيستم الامتحانات يعمل بكفاءة عالية وتداركنا المشاكل الفنية

الأحد 07/مارس/2021 - 09:30 م
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
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داليا أحمد

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "سيستم" الامتحانات عبارة مجموعة عناصر من خلالها يتم تلقي الخدمة،  والسيستم يعمل بكفاءة.

 

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إجراء الامتحانات في بيئة معلوماتية جيدة ذات كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الأزمة جاءت بسبب قلة القنوات المتاحة للخوادم العاملة على السيستم.

 

وأوضح أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم وتم مساعدة العاملين بالوزارة لمساعدتهم في حل الأزمة، مؤكدًا أنه كان هناك جهد خارق في بناء المنظومة التعليمة عن بعد، إلا أن تعثرات الساعات الأولى من الامتحانات تم تداركها.

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