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ثنائيات رمضان | أحمد السقا وأمير كرارة في «نسل الأغراب».. وعمرو سعد ومصطفى شعبان في «ملوك الجدعنة»

الأحد 07/مارس/2021 - 10:31 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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آيه عاطف
يشهد السباق الرمضاني المقبل 2021، تنافسًا بين عدد كبير من النجوم، ولكن المميز في هذا الموسم هو الثنائيات التي تسيطر على الأعمال الدرامية، حيث يجتمع نجمان في مسلسل واحد، بدلًا من خوض كل نجم مسلسلا من بطولته المنفردة، وفي السطور التالية نعرض لكم أبرز تلك الأعمال من خلال التقرير التالي:

نسل الأغراب 

المسلسل من بطولة كل من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.

وهو دراما صعيدية اجتماعية ويجسد كرارة شخصية أحد رجال الصعيد ويتزوج من امرأتين ويدخل معهما في صراعات كبيرة ويخون صديقه ويتسبب في دخوله السجن ليقرر الهرب بحثا عن إثبات براءته، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ملوك الجدعنة

مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان.

كنا يشارك كل من عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

الاختيار 2
بدأ النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي التصوير لخوض المنافسة بمسلسل "الاختيار 2"، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

ووقع اختيار بيتر ميمى والقائمين على المسلسل على الفنانين إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

أعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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