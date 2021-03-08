23 مارس .. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول استخدام التكنولوجيا فى التدريس

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر مارس 2021، بهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول استخدام التكنولوجيا فى التدريس يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساءً.





وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .





اقرأ ايضا :





وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





جدير بالذكر جامعة حلوان افتتحت وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بمنطقة كفر العلو وتعد هذه الوحدة ضمن مشروعات التنمية المستدامة.





و يأتي افتتاح وحدة ريادة الأعمال لتحقيق أهداف المسئولية المجتمعية المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحيط بها وفقا لخطة جامعة حلوان الاستراتيجية، حيث جاءت وحدة ريادة الأعمال كأحد أولويات احتياجات المواطنين في دراسة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية للاهتمام بتدريب الشباب والسيدات.