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500 مليون جنيه.. وزارة الري تكشف عقوبة إلقاء القمامة في الترع والمصارف ..فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 09:51 م
الترع والمصارف
الترع والمصارف
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن عقوبة إلقاء القمامة في الترع والمصارف وفقا للقانون الحبس سنةً، وغرامة 10 آلاف جنيه، مناشدًا المواطنين بتصوير الأشخاص الذين يلقون المخلفات في الترع والمصارف والإبلاغ عنهم لأخذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وأضاف محمد غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تكلفة تطهير الترع والمصارف من القمامة وصلت إلى 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن أطوال الترع والمصارف على مستوى الجمهورية تصل مساحتها إلى 30 ألف كيلو متر.

وأوضح غانم ، أننا لن نستطيع التحكم في نظافة الترع والمصارف باستمرار بدون مساعدة الأهالي في الإبلاغ عن من يقوم بمثل هذه الأفعال لمعاقبته قانونا.

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