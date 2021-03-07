500 مليون جنيه.. وزارة الري تكشف عقوبة إلقاء القمامة في الترع والمصارف ..فيديو

المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن عقوبة إلقاء القمامة في الترع والمصارف وفقا للقانون الحبس سنةً، وغرامة 10 آلاف جنيه، مناشدًا المواطنين بتصوير الأشخاص الذين يلقون المخلفات في الترع والمصارف والإبلاغ عنهم لأخذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

محمد غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تكلفة تطهير الترع والمصارف من القمامة وصلت إ

500 مليون جنيه، لافتًا إلى

الترع والمصارف على مستوى الجمهورية تصل مساحتها

30 ألف كيلو متر.