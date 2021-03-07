أيقونة الطرق الوعرة.. حسام حبيب استعان بهذه السيارة عندما عاد للغناء مرة أخرى.. صور

حسام حبيب فنان وملحن مصري أثبت جدارته في تلحين أكثر الأغنيات شهرة لبعض الفنانين، واتجه للغناء بصوته الذي شببه بعض النقاد الفنيين بهدير المياه الذي يريح الاذن، وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة منذ طلته الأولى وظهوره في الفيديو الكليب المصور لأولى أغنياته " لسه " لينتظر عشاقه إصدار ألبوماته التي تتصف دائما برومانسيتها رغم طرحه أغنياته على فترات متباعدة تكاد تصل لبعض السنوات.

بدأ حسام حبيب مشواره في حياة الفن بتلحين بعض الأغنيات لكبار المطربين ومن بينهم الفنانة إليسا التى لحن لها أغنية عايشالك التي أحدثت حينها ضجة كبيرة وكانت سببا كبيرا في شهرة إليسا ومعرفة الجمهور المصري بها بشكل واضح، ثم قام بتغيير مساره من التلحين إلى الغناء في العام 2004 وإطلاق أولى ألبوماته بعنوان " لسه " ليحقق نجاحًا كبيرًا حينها ويكون حافزا قويا لتكملة مشواره الغنائي فاصدر في العام 2006 ثاني ألبوماته، وثالثها في العام 2008.

توقف حسام عن إصدار الألبومات قليلا في ظل أحداث ثورتي 25 يناير و 30 يونيو واكتفي بإطلاق بعض الأغنيات الوطنية التحفيزية لدى الشباب، ومن بينها أغنية مشتركة بينه وبين الفنانة أصالة نصري بعنوان " بلدي"، وشهد عام 2016 عودة حسام حبيب للساحة الغنائية من جديد وإطلاقه ألبوم " فرق كتير " والذي يعتبر عودة موفقة له لما حققه من نسب مبيعات كبيرة و مشاهدة عالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقام حسام بتصوير الاغنية الأساسية لهذا الألبوم " فرق كتير " بخاصية الفيديو كليب و لاقى استحسانا كبيرا من المشاهدين، حيث تصويره وسط الطبيعة الخلابة من بحر وجبال، ولكن كان هناك بطل رئيسي مشارك في أحداث هذا الكليب وهي السيارة التي استقلها برفقة حبيبته للسير في طريق مرتفع محاط بالجبال من كل جانب، وكانت هذه السيارة مهيئة لذلك بشدة واتسمت بقوة دفعها الرباعية، ولنتعرف عليها في السطور التالية.

بالطبع كان قرار صائب من مخرج هذا الكليب لاختياره السيارة JEEP RANGLER لتشارك دور البطولة لاعتبارها معشوقة الجماهير وخاصة فئة محبي سيارات الدفع الرباعي، ويعود تاريخ هذه السيارة لفترة الحرب العالمية الثانية عندما كان يخوضها الجيش الأمريكي وكان قد أصدر بيانًا بأنه يحتاج إلى سيارة سريعة وخفيفة بقوة دفع رباعية لتتحمل الصعاب ومشاق الطرق الصحراوية الوعرة.

كانت شركة JEEP من أولى الشركات التي استجابت لهذا البيان وقامت بصناعة السيارة جيب ويلز الحربية، التي ساعدت الجيش الأمريكي على خوض الحرب لدرجة جعلت الرئيس الأمريكي يقول لولا جيب لما انتصرنا في الحرب، وأصبحت فيما بعد السيارة ويلز هي السيارة رانجلر RANGLE .

وظهرت السيارة JEEP RANGLER برفقة الفنان حسام حبيب في أحداث الفيديو كليب موديل عام 2016 والتي زودت بمحرك 6 سلندر مكون من 6 أسطوانات بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 290 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء وتبلغ قدرتها على الدوران 6400 لفة في الدقيقة.

ومازالت السيارة JEEP RANGLER موديل عام 2016 تنافس في سوق السيارات المصرية المستعملة حتى وقتنا الحالي ويبلغ سعرها حوالي 580 ألف جنيه.