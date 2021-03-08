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تعليم

الامتحانات تسير بشكل طبيعي.. عميد زراعة عين شمس: لا يوجد حالات اشتباه بـ كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:01 ص
كورونا
كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، انه منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول وحتي الان لم يتم الاشتباه في إصابة اي طالب بفيروس كورونا، مؤكدا ان الكلية تتخذ  جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من انتشار العدوي بين الطلاب هيئة التدريس والعاملين.


وأكد "جلال" خلال تصريحات لـ "صدي البلد" أن هناك يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، وإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات، منوها إلى انه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.

وأضاف عميد كلية زراعة أن الكلية سوف تتخذ الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات.

وأكد الدكتور احمد جلال انه يحظر بشكل قاطع دخول الطالب بجهاز محمول او ما يشبهه من الاجهزة والوسائل الحديثة وفي حالة حضور الطالب الي مقر الامتحان ومعه جهاز محمول او ما يشابهه من الاجهزة والوسائل الالكترونية الحديثة يلتزم بتسليمها الي مراقب القسم قبل دخول مقر الامتحان.

ونوه "جلال " بان حيازة الطالب لاي جهاز محمول او ما يشابهه من الوسائل الالكترونية اثناء اداء الامتحان قرينة قاطعة لا تقبل اثبات العكس علي الغش او الشروع فيه بحسب الحال .

ودعا جميع الطلاب لمراجعة موقع الكلية ومواقع التواصل الرسمية للكلية يوميا للتعرف علي اماكن اللجان كما يمكن للطلاب متابعة أماكن اللجان من خلال هذا اللينك اضغط هنا.
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