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صحفي سعودي: تقاعس المجتمع الدولي شجع الحوثي على تهديداته للسعودية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:02 م
صواريخ الحوثيين
صواريخ الحوثيين
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي السعودي جاسر الجاسر، إن المملكة العربية السعودية تمارس ضبط النفس أمام إستفزاز الحوثيين، مردفا:" السعودية لديها قوة كبيرة قادرة علي الدفاع عن أراضيها.

وتابع الجاسر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" السعودية لم تضع قواتها أمام العدوان الحوثي لإعتبارات إنسانية ودولية".

وأردف: "مثل هذه الأعمال هدفها الشوشرة الإعلامية من جانب الحوثيين لرفع معنويات مقاتليهم، موضحا:" الإعتداءات الحوثية علي السعودية لا تمثل اي تهديد".

وأشار إلي أن قوات الدفاع الجوي السعودية قادرة علي ردع العدوان الحوثي، لافتا إلي أن تقاعس المجتمع الدولي وراء وجود الطائرات المسيرة مع الحوثيين.

وأكمل:" موقف الولايات المتحدة الإمريكية محير فهم يقولون نقف مع أمن السعودية ودفاعها عن أراضيها علي الرغم من انهم لم ياخذو اي خطوات والبيت الابيض يقول شئ والكونجرس يقول كلام آخر.

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