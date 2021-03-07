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عمرو طلعت: التحول الرقمى للدولة يعنى إيصال 32 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:03 م
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
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داليا أحمد

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع "مصر الرقمية" وهو التحول الرقمي للدولة خلال الفترة الأخيرة، يتم العمل من خلاله على إيصال 32 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية،وهذا يأتي بتكلفة 6 مليار جنيه لتواصل الأجهزة والجهات الحكومية دون وسائط متعددة.

 

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ترابط الجهات الحكومية يعني ثبات واستقرار في تقديم الخدمة، موضحًا أن هذه الخدمة يتم تطبيقها خلال الـ3 سنوات، وتم الانتهاء من 12 ألف نقطة بين الجهات الحكومية، والعمل مستمر لعام ونصف.

 

وأوضح أن لفظ "سيستم واقع" لا يعني أن هناك بالضرورة عطل بالأنترنت، لكن هناك الكثير من العناصر الأخرى المتشابكة ولها تأثير في الشبكة، كأعداد الخودام.

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