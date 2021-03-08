ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. 18 ألف زيارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت التجارية

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
نفذت وزارة التجارة السعودية (18,651) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي؛لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بـ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لـ مواجهة فيروس "كورونا", أدت إلى تحرير 816 مخالفة فورية تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها .


وأفادت الوزارة وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية، أن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية, مؤكدة مواصلة جولاتها التفتيشية؛لمتابعة تطبيق المتاجر الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.




يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة, كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فيما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظامًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب الكمامات.. سعوديون يعتدون على حراسات أمنية

محافظ الغرببة: تطبيق الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامات الطبية .. صور

استمرار حملات الرقابة على السناتر والمقاهي بالشرقية وتغريم المخالفين

اقتصاد السعودية.. ضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

اقتصاد السعودية| تجارة المملكة تنفذ أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية وتحرر 1500 مخالفة خلال يناير

في مكة.. قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن كورونا

ترشيحاتنا

خاص| تطورات مهمة في الحالة الصحية لـ رضا عبد العال

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

تحويل قضية إبراهيم حسن للجنح ... 13 مارس لنظر القضية وتنازل أحد الضحايا

السعودية تعلن تفاصيل الهجوم على ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو في الظهران

الملياردير أوليفييه داسو .. قائد الصناعة الفرنسية يلقى حتفه في حادث تحطم طائرة غامض

مع أنباء رحيله.. كشف حساب الصربي فلادان ميلوفيتش مع أهلي جدة السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن إيجاد النملة؟.. اختبار ذهني صعب يحير الكثيرون | صور

بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد

طريقة تحضير دجاج بصوص الليمون