"سيخضع للعقوبة".. مصلحة الضرائب العقارية تكشف عن موعد انتهاء تسجيل الوحدات العقارية.. فيديو

قال ناجي السرجاني المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية ، قبل نهاية شهر مارس القادم مطلوب من مالكي الوحدات العقارية أن يتقدموا إلي المأموريات المختصة ويقوم بقديم الإقرار الضريبي الخاص بالوحدة السكنية التي يمتلكوها .





وأضاف ناجي السرجاني متحدث الضرائب العقارية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " : بعد يوم 31 مارس القادم من يملك وحدة عقارية ولم يتقدم بالإقرار الضريبي سيتم توقيع غرامة مالية علية مؤكدا إن المواطنين يمكنهم تقديم إقرار الوحدة الضريبي من خلال أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية حتي وان لم يتبع لنفس المحافظة وهذا للتسهيل علي المواطنين وتشجيعهم علي تسجيل وحداتهم العقارية .



