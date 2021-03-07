ضبط أدوية مهربة في حملة على صيدليات بالقليوبية





وجاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتعليمات مدير عام الصيدلة الدكتورة ألفت السيد ومدير إدارة التفتيش الصيدلي الدكتورة ڤيڤيان هنري بمتابعة السوق الدوائية في ظل الظروف الراهنة في مكافحة فيروس كورونا من أجل حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار ومنع تداول المستلزمات مجهولة المصدر.