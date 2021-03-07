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محافظات

ضبط أدوية مهربة في حملة على صيدليات بالقليوبية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:26 م
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
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إبراهيم الهوارى
شنت إدارة التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية في الخانكة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على الصيدليات لمتابعة مدي الالتزام بالقوانين وسحب الأدوية منتهية الصلاحية وعدم حيازة أدوية المستشفيات والمحظور تداولها. 


وجاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتعليمات مدير عام الصيدلة الدكتورة ألفت السيد ومدير إدارة التفتيش الصيدلي الدكتورة ڤيڤيان هنري بمتابعة السوق الدوائية في ظل الظروف الراهنة في مكافحة فيروس كورونا من أجل حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار ومنع تداول المستلزمات مجهولة المصدر.


وتمكنت الحملة من ضبط أدوية مضبوطة مهربة مجهولة المصدر غير مسموح بتداولها داخل القطر المصري، وهي 2 أنبوبة كريم، و4 أنبوبات چل و8 زجاجات أدوية و142 كبسولة مواد منشطة و274 قرصا وأدوية عينات مجانية، 63 أنبوبة كريم و10 كبسولات، 299 قرصا، و5 زجاجات نقط وأدوية منتهية الصلاحية، وهي 96 أنبوبة كريم و10 أقراص وأدوية مستشفيات، و10 أقراص وكمية أقراص مقصوصة عبارة عن عينات وأدوية مجهولة المصدر.
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