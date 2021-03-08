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برلمان

تعرف على رسوم ترخيص مراكز الدم والمعفين منها بمشروع قانون جديد

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:01 ص
رسوم ترخيص مراكز
رسوم ترخيص مراكز الدم والمعفيين منها
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حسن رضوان
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بعد أن وافق مجلس النواب فى مجموعة عليه وأرجأ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة رسوم ترخيص مراكز البلازما وحالات الاعفاء.


ويستعرض صدى البلد ابرز هذه الرسوم فيما يلى:

تنص المادة 3 على أن يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.


ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.


وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.


كما تنص المادة 2 علي أن لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أخر.


ولا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.


ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. الفصل الثاني
تنظيم عمليات الدم.
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