إدارة الأهلي السعودي تبحث إقالة مدرب الفريق بعد الهزيمة من ضمك

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي اجتمعت مع الصربي فلادان ميلوفيتش لبحث إقالته من تدريب الفريق، بعد الهزيمة أمس من ضمك في بطولة الدوري.
وخسر أهلي جدة، أمس السبت، أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري السعودي.
وحسب بصحيفة " الشرق الأوسط" السعودية فأن إدارة النادي اجتمع بفلادان بعد الهزيمة أمام ضمك لبحث إقالته والخروج بتسوية مادية معه بخصوص العقد دون الضرر بخزينة النادي
وأشارت الصحيفة الى أن بديل فلادان قد يكون صالح المحمدي أو يوسف عنبر، قبل مباراة الفريق القادمة يوم الخميس المقبل أمام النصر في بطولة الدوري.
وينتهي عقد فلادان ميلوفيتش مع الأهلي السعودي بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.