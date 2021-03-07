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رياضة

إدارة الأهلي السعودي تبحث إقالة مدرب الفريق بعد الهزيمة من ضمك

الأحد 07/مارس/2021 - 10:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي اجتمعت مع الصربي فلادان ميلوفيتش لبحث إقالته من تدريب الفريق، بعد الهزيمة أمس من ضمك في بطولة الدوري.

وخسر أهلي جدة، أمس السبت، أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري السعودي.

وحسب بصحيفة " الشرق الأوسط" السعودية فأن إدارة النادي اجتمع بفلادان بعد الهزيمة أمام ضمك لبحث إقالته والخروج بتسوية مادية معه بخصوص العقد دون الضرر بخزينة النادي


وينتهي عقد فلادان ميلوفيتش مع الأهلي السعودي بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.
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