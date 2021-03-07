ترامب يزور نيويورك وسط تحقيقات في الولاية حول ذمته المالية

أفادت العديد من وسائل الإعلام الامريكية بما في ذلك صحيفة جارديان البريطانية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعود إلى نيويورك في 7 مارس، المدينة التي نشأ فيها وبدأ العديد من أعماله التجارية.









ويعيش الرئيس السابق حاليًا في مقر إقامته بفلوريدا، والذي غالبًا ما كان يزوره خلال فترة رئاسته.









وأفاد تلفزيون WABC-TV المحلي أن الشرطة عززت الأمن حول برج ترامب الواقع في مانهاتن ، لكن سلطات إنفاذ القانون رفضت التعليق على الأخبار. اجتذب المبنى مرارًا منتقدي الرئيس الجمهوري السابق ، بقطعة من الجادة الخامسة ، حيث يقع ، لتصبح موقعًا لجدارية "حياة السود مهمة" خلال مظاهرات صيف 2020.









ويعود الرئيس الامريكي السابق إلى مقره وسط التحقيق المستمر من قبل سلطات المدينة في شؤونه المالية.









وتلقى الأخير دفعة كبيرة بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة ترامب منع الإفراج عن سجلاته المالية ، بما في ذلك الإقرارات الضريبية. ومع ذلك ، تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن الزيارة المزعومة لنيويورك لا علاقة لها بالتحقيق.