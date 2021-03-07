ياسمين علي تتصدر التريند بإخراج كليب بكرة تعرف

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر،
هاشتاج ياسمين علي، ليعبر فئة كبيرة من جمهور الفنانة المصرية ياسمين علي عن
اعجابهم بأغنيتها الجديدة "نفسي تعرف".
وتألقت ياسمين علي بإخراج أحدث اعمالها الفنية، فيديو كليب
بعنوان "نفسي تعرف" من كلمات صهيل، والحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وتفاعل معه عدد كبير
من مستخدمي السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية.
وتقول كلمات الاغنية " ياليل ياليل ياليل.. نفسي تعرف انك انت .. كل
حاجه نفسي فيها انت غنوة جميلة.. صوتي.. نفسه يعلي ويعلي بيها انت كلمة حب حلوة.. أنت
لحن لأحلي غنوة هو أيه في الدنيا يسوي.. ضحكة منك اعيش عليها".
الجدير بالذكر أن الاغنية اقتربت من المليون مشاهدة
خلال يومين فقط من عرضها.
#ياسمين_علي #نفسي_تعرف كليب استثنائي ومبهج جدًا لفنانة متمكنة وصاحبة إحساس عالٍ، ألف مبروك نجاح الكليب، وتمنياتي بدوام التميز.— Mohamed amin zahran-محمد أمين زهران (@MhmdAminZahran) March 7, 2021
ايوا صح التريند اخيرآ عمل حاجة صح— Nancy Atia (@NancyAtia1) March 7, 2021
حاجة جميلة
فرحت قلوبنا
ياسمين المتألقة
ياسمين الساطعة ف المراتب الاولي 🎤🎧🎶📷🎬
المطربة والمخرجة دمتي مبدعة #ياسمين_علي #نفسي_تعرف pic.twitter.com/Igpdc6Z6xV
الف مبرووووك يا بيبتي— Nancy Atia (@NancyAtia1) March 7, 2021
انشالله تكسر الدنيا اكتر واكتر
و رايحين عالبكرة
النجاح الحلو
مبروووووووك يا تريند القلوب #ياسمين_علي#نفسي_تعرف #ياسمين_علي 💖💖💖 https://t.co/L0izyeJ2jZ
#ياسمين_علي— Mahmud (@Mahmud97295502) March 7, 2021
احلى اغنية سمعتها في حياتي حرفيا ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/aho3F8eUHE
#ياسمين_علي— ana mohamed (@mohame5562) March 7, 2021
احلى اغنيه و احلى تمثيل و اخلى ابتسامه pic.twitter.com/0WG9Oralei
قمرين صوت وشكل🌹🌼❤️— ' M ' 🎩 (@mad100A) March 7, 2021
اغنيه جميله يا #ياسمين_علي pic.twitter.com/ANsnVU4OBj
#ياسمين_علي pic.twitter.com/dt5xIAg5qg— صباااحي (@crazy90634712) March 7, 2021