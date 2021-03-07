ياسمين علي تتصدر التريند بإخراج كليب بكرة تعرف

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج ياسمين علي، ليعبر فئة كبيرة من جمهور الفنانة المصرية ياسمين علي عن اعجابهم بأغنيتها الجديدة "نفسي تعرف".

وتألقت ياسمين علي بإخراج أحدث اعمالها الفنية، فيديو كليب بعنوان "نفسي تعرف" من كلمات صهيل، والحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية.

وتقول كلمات الاغنية " ياليل ياليل ياليل.. نفسي تعرف انك انت .. كل حاجه نفسي فيها انت غنوة جميلة.. صوتي.. نفسه يعلي ويعلي بيها انت كلمة حب حلوة.. أنت لحن لأحلي غنوة هو أيه في الدنيا يسوي.. ضحكة منك اعيش عليها".

الجدير بالذكر أن الاغنية اقتربت من المليون مشاهدة خلال يومين فقط من عرضها.

#ياسمين_علي #نفسي_تعرف كليب استثنائي ومبهج جدًا لفنانة متمكنة وصاحبة إحساس عالٍ، ألف مبروك نجاح الكليب، وتمنياتي بدوام التميز. — Mohamed amin zahran-محمد أمين زهران (@MhmdAminZahran) March 7, 2021

ايوا صح التريند اخيرآ عمل حاجة صح

حاجة جميلة

فرحت قلوبنا

ياسمين المتألقة

ياسمين الساطعة ف المراتب الاولي 🎤🎧🎶📷🎬

المطربة والمخرجة دمتي مبدعة #ياسمين_علي #نفسي_تعرف pic.twitter.com/Igpdc6Z6xV — Nancy Atia (@NancyAtia1) March 7, 2021

الف مبرووووك يا بيبتي

انشالله تكسر الدنيا اكتر واكتر

و رايحين عالبكرة

النجاح الحلو

مبروووووووك يا تريند القلوب #ياسمين_علي#نفسي_تعرف #ياسمين_علي 💖💖💖 https://t.co/L0izyeJ2jZ — Nancy Atia (@NancyAtia1) March 7, 2021