قطاع حوكمة الاتصالات يوضح إجراءات حفظ حقوق مستخدمي المحمول والإنترنت.. فيديو

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز القومي للاتصالات وضع خطة للحفاظ علي حقوق مستخدمي المحمول والأنترنت في مصر وكان من أول هذه الخطوات اطلاق كود لإلغاء جميع الاشتراكات علي الخط اذا كان يتم اشتراك العميل بها دون علمة .





وأضاف محمد براهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، منذ أسبوعين قمنا بأطلاق خاصية توضح للعميل الخصومات التي سيتم خصمها وتكون علي هيئة مديونيات للشركة عند عملية الشحن وهذا يساعد العمل علي معرفة استهلاك رصيده من خلال رسالة تصل اليه .





، أن شركات الأنترنت ستقوم بأرسال 3 رسائل تنبيهية توضح للعميل استهلاكه من باقة الأنترنت وما تبقي منها واذا واجه العميل أي مشلكة يجب علي العميل التواصل مع خدمة عملا شركة الأنترنت علي ارقامهم الثابتة . وأوضح محمد إبراهيم الأنترنتاستهلاكهالأنترنتواذاأيمشلكةالأنترنت



