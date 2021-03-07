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الخشت : لدينا علماء على أعلى مستوى.. وحققنا نجاحات مبهرة في علاج مصابي كورونا.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 11:16 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
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داليا أحمد

قال الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يوجد بروتوكول ثابت ومحدد لعلاج فيروس كورونا ويتم تقديره  حسب الحالة سواء  شديدة أو متوسطة أو حادة وعلى حسب تطورها .


وأوضح  الخشت، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى "أسامة كمال" فى برنامج "90 دقيقة ، أن كل حالة إصابة لها روشتة خاصة بها وتختلف من حالة لاخرى ويوجد اجتماع يومى لكل التخصصات بمستشفى قصر العينى لتوضيح كل التعليمات الواجب مراعاتها مع حالات الإصابة بالفيروس ، مؤكدًا أن نسبة الوفيات مرتبطة بوصول الحالة متأخرا.

 

وأكد، أن مصر لديها علماء على أعلى مستوى فى قصر العينى والمستشفى الفرنساوى وأثبتوا كفاءة كبيرة خلال الموجتين الأولى والثانية من الجائحة.

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