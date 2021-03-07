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حوادث

عقوبات تأديبية لنائب رئيس "الصرف الصحي" بطلخا ومدير إدارة.. وبراءة رئيس المخازن

الأحد 07/مارس/2021 - 10:17 م
محكمة
محكمة
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جودت عيد
اصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 110 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي ومدير عام الإدارة العامة لصرف دمياط  بطلخا بعقوبات تأديبية، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وبراءة رئيس قسم المخازن لعدم إرتكابه مخالفات. 

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يوديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة للدولة.

وتضمن الحكم مجازاة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته بعد ما تبين صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأنه شغل الإستراحة الخاصة بمدير عام صرف دمياط بطلخا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، واستخدامها كمسكن خاص له رغم عدم أحقيته في شغلها ودون سداد قيمة إستهلاك المياة والكهرباء والقيمة الايجارية.

وقضت المحكمة بمجازاة مدير عام الإدارة العامة لصرف دمياط  بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان تتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمتها بطلخا لقيامها بتمكين المخالف الاول من الاقامة بالاستراحة المخصصه لها رغم عدم صدور قرار بتخصيصها له
 
وأنتهت المحكمة التأديبية العليا إلى براءة رضا محمود محمد، رئيس قسم المخازن بإدارة صرف دمياط  بطلخا بعد ثبوت عدم تقاعسه عن اتخاذ الاجراءت القانونية حيال الاخلاء الاداري للإستراحة التي يشغلها المحال الأول بدون وجه حق.
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