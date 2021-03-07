مصر تعلن موقفها من أزمة الحدود بين إثيوبيا والسودان.. فيديو

وأكد شكري خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر "دى ام سى"، مثل هذه الموضوعات مختلفة، لكنها فى النهاية تصب فى تقييم يتخذ على أساسها قرارات.





وتابع وزير الخارجية: هذا الشأن سوداني أثيوبي وندعم الإطار القانونى السودانى فى إطار اتفاقية ترسيم الحدود السودانية وأيضا احترام المبدأ المستقر فى الاتحاد الأفريقي بحرمة الحدود بين الدول وعدم التنازل عنها".





وأضاف وزير الخارجية، أن اتفاق الحدود الأثيوبى السودانى، أبرم فى وقت كانت فيه إثيوبيا دولة مستقلة تتمتع بكامل الحرية، السودان دولة شقيقة وقضيتها مرتبطة سيادتها".